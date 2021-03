Sardegna arancione, cala a 1,03 l’indice Rt: 794 casi Covid registrati in sette giorni

Scende, seppur di poco, l’indice Rt della Sardegna. Nell’ultimo monitoraggio dell’Iss, infatti, si attesta a 1,03. Sette giorni fa era 1,08. L’Isola, ovviamente, rimane in zona arancione per altri sette giorni, e il rischio è che continui a restarci a lungo, vista l’eliminazione della zona gialla decisa dal Governo guidato da Mario Draghi. Sino a venerdì prossimo restrizioni per bar e ristoranti (solo asporto o domicilio), divieto di spostamento tra Comuni e coprifuoco dalle 22 alle cinque. In attesa della zona rossa da sabato a Pasquetta compresa, come in tutto il resto dell’Italia.