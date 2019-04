Sardegna, altro che primavera: area temporalesca in arrivo, rischio piogge per le prossime 24 ore. Le previsioni meteo lasciano poco spazio a dubbi: ancora cielo coperto, area temporalesca in progressione dal mare di Sardegna, possibilità di rovesci localmente intensi, da questo pomeriggio per le prossime 24 ore. La situazione è in costante aggiornamento.