Sardegna, allerta per temporali e grandinate domani: i fulmini ora sono a 180 km dalle nostre coste. Le previsioni meteo parlano di allerta dalle 6 di domani per pioggia e possibili temporali e grandinate, ecco la fotografia attuale della situazione. Una depressione sul Mare di Sardegna sta generando temporali a supercella: i fenomeni sono abbastanza intensi, causano forti rovesci, intensa attività elettrica e venti che localmente potranno essere molto forti, ma per ora non sono ancora vicinissimi alla nostra Isola.

La Protezione Civile sta monitorando la situazione: colore “giallo” dalle sei sino alla mezzanotte di mercoledì ventotto agosto su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Criticità idrogeologica e criticità per temporali, così si legge nel bollettino ufficiale. Tutta colpa di una “upper level low” che, dalle Baleari, sta raggiungendo il mare di Sardegna. Così, dalle sei di mercoledì ventotto agosto e per le successive diciotto ore si prevedono “precipitazioni moderate diffuse su tutta l’Isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. Sulla Sardegna occidentale i cumulati potranno essere localmente elevati”, precisano gli esperti della Protezione Civile.