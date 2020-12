Sardegna, allerta meteo per dopo Santo Stefano: sono in arrivo forti venti e mareggiate. Sono previsti FORTI VENTI E MAREGGIATE. A partire dalle 00.00 del 26 dicembre fino alle 12.00 del 27 dicembre 2020 il forte vento interesserà la costa settentrionale versante occidentale fino ad estendersi al resto dell’Isola. La sindaca di Pula Carla Medau non a caso avvisa i suoi cittadini: “Siate prudenti negli spostamenti, mi riferisco a quelli esclusivamente autorizzati dal Decreto Legge. Non sono consentite uscite al mare o per le passeggiate quindi i rischi dovrebbero essere ridotti al minimo”.