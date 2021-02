Sardegna, allerta meteo con rischio gelate: temperature sotto zero anche lunedì e martedì. Nuova allerta meteo per freddo intensissimo della Protezione Civile: “A partire dalle ore 18:00 del 14.02.2021 e sino alle 08:00 del 16.02.2021 LE TEMPERATURE SULLA SARDEGNA CONTINUERANNO A ESSERE BASSE NELLA GIORNATA DI DOMANI (14/2/2021), DI DOPODOMANI (15/2/2001) E SINO ALLE PRIME ORE DI MARTEDI’ (16/2/2021). Nelle ORE NOTTURNE LE TEMPERATURE SCENDERANNO SOTTO GLI 0°C IN MOLTE LOCALITA’ DELL’ISOLA, IN PARTICOLARE NELLE ZONE DI MONTAGNA E NEI FONDOVALLE, FAVORENDO LA FORMAZIONE DI GHIACCIO SUL MANTO STRADALE”.