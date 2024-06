Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sardegna, allarme choc sulla povertà: “120mila famiglie su 726mila sono senza reddito, è emergenza”. Numeri impietosi diffusi dalla Cisl con un sos alla governatrice Todde: ci sono decine di migliaia di famiglie sarde letteralmente allo stremo, senza soldi e con poche prospettive di lavoro. “Nei giorni scorsi è stato presentato il Report statistico Povertà 2024 della Caritas – dice il segretario generale della Cisl sarda Pierluigi Ledda all’Ansa- – che conferma come il fenomeno sia oggi ai massimi storici e strutturale del Paese. In Sardegna, che è assolutamente in linea con il quadro nazionale, la Cisl ritiene prioritario che vengano avviate politiche strutturali contro le povertà, vecchi e nuovi fenomeni spesso non censiti, e che si affronti una situazione ormai drammatica, che prelude ad una stagione ancora più difficile per la Sardegna qualora non si corra ai ripari con interventi utili a contrastare le diverse povertà”.