Sardegna, 91enne intrappolato col fuoristrada mentre cerca funghi: soccorso dai Forestali

Sardegna, 91enne intrappolato con l’auto mentre cerca funghi: soccorso dai Forestali.

Nelle prime ore della mattinata del 24 dicembre, il personale del Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, grazie alla perfetta conoscenza del territorio, ha effettuato un intervenuto di soccorso montano in località “Genneruxi”, nelle campagne di Santa Giusta, a seguito di una segnalazione telefonica da parte di un uomo di 91 anni che dopo essersi avventurato in un sentiero a lui ignoto per cercare funghi è finito in una strada sterrata impervia, restando intrappolato con il suo fuoristrada.

Per liberare l’auto si è operato in sicurezza utilizzando i mezzi dell’Amministrazione dotati di particolari verricelli.

L’anziano, nonostante l’età e il grande spavento, è stato tratto in salvo fortunatamente illeso e dopo essere stato tranquillizzato è stato riaccompagnato a casa.

Neppure il suo veicolo ha riportato danni.

Il Corpo Forestale raccomanda fortemente di non percorrere piste montane sconosciute e di affrontare le escursioni soltanto durante le ore di luce e dopo aver consultato i bollettini meteorologici, portando sempre con sé acqua e l’attrezzatura adatta anche in caso di eventuali peggioramenti del clima ed evitando di frequentare aree prive di copertura telefonica.