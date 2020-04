Sardegna, 800 euro per due mesi alle famiglie rimaste senza reddito: approvato il decreto

Consiglio regionale, via libera al decreto per misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2”. Si tratta di un’erogazione di 800 euro al mese per due mesi a tutti i nuclei familiari composti da lavoratori dipendenti, partite IVA o autonomi che hanno subito sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, oltre a persone che non possiedono alcuna forma di reddito. Il disegno di legge esaminato e votato oggi in Consiglio prevede:

✅ 800€ mensili per due mesi alle famiglie rimaste senza reddito a causa dell’emergenza Covid-19

✅ Accesso agli aiuti a quanti non hanno beneficiato della CIGD, titolari di rapporti lavorativi co.co.co e titolari di P.Iva la cui attività è stata sospesa o ridotta a causa della diffusione epidemiologica da Covid-19

✅ Il contributo per le famiglie è cumulabile con altre tipologie di sostegno al reddito fino al contributo massimo di 800€

✅ Per nuclei familiari superiori a tre unità è previsto un’ulteriore concessione di 100€ per ogni componente

✅ Le risorse sono trasferite ai Comuni che dovranno stanziarli secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale