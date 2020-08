Sardegna, 44 nuovi contagiati dal virus: in Italia si torna oltre la soglia dei mille positivi al giorno. Ci sono altri 44 positivi in Sardegna, è un nuovo picco negativo dopo i 42 contagi di ieri. A breve tutti i dati provincia per provincia, che saranno diffusi dal consueto bollettino regionale. Oggi come riporta Quotidiano.net ci sono stati 1.071 nuovi casi in Italia e 3 morti. Record nel Lazio: 215 nuovi casi in un giorno, mai cosi tanti nemmeno durante il lockdown. Sono 185 in Lombardia, 160 in Veneto, 80 in Emilia Romagna. In Umbria altri 18, 10 nelle Marche. Anche in Toscana altri 53 positivi, 41 in Piemonte.