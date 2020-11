“Sardegna 2020, al prossimo disastro però non prendiamocela con la pioggia”

Pur considerando le condizioni metereologiche estreme non si può nascondere che Il dissesto idrogeologico in Sardegna, come sull’intero territorio italiano, è figlio di una gestione inadeguata del territorio, e del grave ritardo negli interventi di messa in sicurezza, della mancanza di un attento monitoraggio e di opere di prevenzione delle situazioni a rischio determinate, e soprattutto della folle antropizzazione con la realizzazione di insediamenti, spesso selvaggi, e di infrastrutture, spesso inutili o inadeguate, ed interventi sconsiderati su corsi d’acqua.

Dopo gli appelli e le promesse degli scorsi anni nulla è stato messo in cantiere ed oggi si torna ad attribuire alle “mutate” condizioni del clima quanto avvenuto.

Niente di più falso; nulla è imprevedibile ed i dissesti sono la conseguenza delle azioni del passato.

Canali e fiumi sono spesso deviati, tombati, per far spazio ad opere insostenibili, incanalati in improbabili opere idrauliche ove l’unico interesse è quello di accaparrarsi parcelle e vendere sistemi di protezione spesso inadeguati. C’è carenza di normative che stabiliscano con chiarezza le competenze tra regione, province e comuni, sulle aste fluviali principali e veti ambientalisti ideologici vietano la ripulitura degli alvei, il consolidamento strutturale degli argini e il prelievo di inerti, tutti elementi che nel tempo, in assenza di adeguata manutenzione, determinano pericolose esondazioni.

Per non parlare degli interventi preventivi, della assenza di vasche di espansione e delle polemiche sulle scelte progettuali; ma nel frattempo molte zone industriali, aree che ospitano grossi centri commerciali, infrastrutture viarie e decine di altri siti a grave rischio esondazione, ma nulla si programma, nessuno interviene.

Oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti per realizzare complete reti di monitoraggio automatico di fiumi, torrenti e bacini, che possano prevedere le situazioni di pericolo ed allertare la popolazione al minimo rischio di esondazione; e sistemi di pronto intervento in emergenza che in poche ore consentono di costruire argini artificiali e sbarramenti per la protezione delle aree a rischio. E’ compito delle Regioni e della Protezione Civile dotarsi con urgenza di questi sistemi di protezione, ma spesso le pastoie burocratiche e ritardi programmatori impediscono l’assunzione di strumenti di grande efficacia che, a costi dieci volte minori rispetto al ripristino dei danni, consentono di controllare in continuo i fenomeni atmosferici e naturali, proteggere le aree a rischio, prevenire e scongiurare morti e devastazioni.

Fondamentale, infine, che il cittadino torni ad occuparsi, in prima persona, del controllo del territorio, del monitoraggio, per individuare le piccole e grandi criticità ambientali, non delegando solo a politici, amministratori e funzionari pubblici la migliore gestione dell’ambiente, ma contribuendo con una attenta e costante “vigilanza” ad una corretta e coerente programmazione degli investimenti.

Ed al prossimo disastro non prendiamocela di nuovo con la pioggia !!!

Carlo Frutti

Presidente dell’Associazione Nazionale Difesa del Suolo