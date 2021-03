Sardegna, 1 miliardo e mezzo di euro bruciati tra Gratta e Vinci e giochi vari

1 miliardo e mezzo di euro bruciati tra Gratta e Vinci e giochi vari in Sardegna, dati veramente incredibili quelli legati al gioco d’azzardo. A Radio CASTEDDU Bruno Loviselli della Fondazione antiusura di Sant’Ignazio da Laconi.

“La ludopatia è una patologia legata al gioco d’azzardo patologico. Noi lavoriamo, agiamo in sinergia con il centro di salute mentale dell’Asl di Cagliari dove curano l’aspetto medico e psicologico e noi, dov’è possibile, quello finanziario ed economico”. Molti in questa crisi hanno cercato nei Gratta e Vinci e simili di rifarsi delle perdite subite. “A chi manca l’equilibrio, cade in questa ludopatia perché è, molto spesso, una malattia subdola che si pensa di poter contrastare in qualsiasi momento, invece si ha una smania di continuare a giocare e a spendere sempre di più. E quando si finiscono le risorse finanziarie personali si cerca di ottenerle prima dal parente, poi dall’amico, poi dal conoscente e così via. Insomma si entra in un vortice dal quale non si esce più, è un problema. Il guadagno dello Stato è intorno al 10-12% su tutti i giochi che mette in campo: dal Gratta e Vinci alle lotterie varie, Lotto, SuperEnalotto tutte le diavolerie che vengono vendute nei negozi, nei tabacchini, nei bar dove ci sono le slot machine.

Chi ha dei problemi può contattarci anche attraverso il nostro sito internet e può venire da noi prendendo un appuntamento telefonico”.

Risentite qui l’intervista a Bruno Loviselli del direttore Jacopo Norfo