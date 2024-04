Sardara piange Marino Aru, morto dopo il terribile schianto contromano sulla 131: “Addio a un onesto lavoratore”

Ha lavorato per anni in Algeria e nel Nordafrica come muratore, poi il ritorno in paese anche per stare vicino alla mamma 102enne. Aru ha imboccato nel senso vietato la Statale, fatale un errore o un malore. Il sindaco Zucca: “Piangiamo un lavoratore bravo, capace, onesto e sempre disponibile con tutti”