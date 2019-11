Sardara, non può entrare nel ristorante con il cane: ma è cieco e “Vita” è la sua guida

“Io qui non posso entrare”. E’ un avviso che molto spesso i proprietari di cani si trovano di fronte nei locali pubblici. Certo è che se il cane è una guida per un non vedente, ciò non dovrebbe accadere. E invece è accaduto a Sardara in un ristorante: protagonista suo malgrado di questo sgradevole episodio è un 52enne di Terralba. Il fatto è riportato oggi da La Nuova Sardegna in edicola.

“Potrebbe dare fastidio agli altri clienti”, “non è igienico” queste le giustificazioni che si sarebbe sentito dire l’uomo, andato nel locale insieme alla sua famiglia e al suo inseparabile – per ovvie ragioni – amico a quattro zampe che lo guida da cinque anni.

Eppure la legge è molto chiara: gli esercizi pubblici sono obbligati a far entrare i cani guida per i non vedenti. L’uomo si è rivolto all’associazione ciechi della provincia di Oristano per raccontare l’accaduto che prenderà provvedimenti. Purtroppo non sarebbe neanche la prima volta. E le cronache ne raccontano tanti di casi come questo. Purtroppo.