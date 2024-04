Sardara, la bella storia di Christian Foddi: 230 piantine ai bambini che le hanno messe a dimora

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È originario di Gonnosfanadiga e da sempre si prodiga per la tutela dell’ambiente: instancabile, con poche parole, nessun clamore ma molte azioni ha, in pochi anni, messo in piedi una squadra di volontari che si adoperano per la salvaguardia del territorio. Dal mare alle pianure, ripuliscono, sensibilizzano i cittadini, coinvolgono i bambini e li rendono partecipi di cosa si può fare, tutti insieme per curare le ferite inferte dall’uomo. E anche quest’anno, in occasione soprattutto della settimana ambientale, le iniziative messe in campo sono state infinite. E non solo in Sardegna. “Quest’anno doppio impegno per organizzare qualcosa di bello e importante per la mia seconda Settima Verde di Ambiente Mare Italia.

L’anno scorso in Sardegna mi sono impegnato per coordinare quattro eventi incentrati sulla conoscenza del territorio e sulla protezione dello stesso, per ricordare fortemente che anche piccoli gesti possono portare a grandi cambiamenti” ha spiegato Foddi.

“Armati di pinza, siamo stati in spiaggia a togliere i rifiuti; armati di guanti abbiamo piantato 180 fitocelle di macchia Mediterranea; armati di scarpe da Trekking ci siamo anche divertiti per conoscere ciò che Madre Natura ci ha dato. Quest’anno, per motivi di studi, son lontano dalla mia Sardegna, eppure non l’ho dimenticata”. Ed è così che è riuscito a mettere tra le mani dei volontari centinai di piante per arricchire un’oasi verde.

“Ma non mi sono fermato qui, perché rimboccandomi le maniche e muovendomi in una regione che solo da qualche mese mi ospita, ho deciso di aprire una Delegazione a Genova, far partire il monitoraggio dei rifiuti spiaggiati nella Liguria ma soprattutto organizzare per la giornata di ieri un beach clean up nella Spiaggia di Sestri Levante.

Se il motto di questa settimana verde 2024 è “ogni goccia conta”, sto sfruttando tutta l’energia reperibile per far si che le “gocce” siano tante e che ogni sforzo valga per aiutare noi e il nostro Pianeta.

Quindi, non mi resta che ringraziare tutti i partecipanti agli eventi e invitare calorosamente chi ancora non è iscritto ad Ambiente Mare Italia e sperare sinceramente che si uniscano a questa corrente di emozioni che si sprigiona ogni volta che ci impegniamo per la comunità nel volontariato”. Una risorsa di vita, insomma, un giovane con la testa sulle spalle che ha tanto da insegnare.

Dalla Liguria alla Sardegna, dunque, un unico filo conduttrice che lo ha legato, ancora una volta a Sardara, precisamente all’associazione Giardino di Poppi, località Santa Maria, dove è presente uno spazio verde attrezzato “per offrire – spiega la responsabile, Alessandra Caddeo – alle famiglie, ai turisti, e soprattutto ai bambini, dei percorsi tematici a carattere ambientale, un luogo dove portare avanti attività di educazione ambientale e laboratori”.

Una bellissima giornata ecologica, quindi, quella di sabato, con il contributo dell’Agenzia Forestas: “Insieme a loro, ho fatto in modo che la Delegazione di Cagliari e del Medio Campidano partecipasse con grande piacere ai 130 eventi organizzati quest’anno in occasione della settimana Verde” spiega Foddi.

Una piantina alla volta, i partecipanti, in particolare i bambini, con grande entusiasmo hanno messo a dimora un centinaio di piantine, “aiutandoci ad allestire una siepe di Polygana mirtiflora lungo il sentiero principale, e numerose piante mediterranee, concesse dall’Agenzia Forestas, nel settore del laghetto” ha spiegato l’associazione di Sardara.