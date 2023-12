Sardara, Babbo Natale in anticipo per i nonnini ospiti del Centro Anziani

Nuovissime, confortevoli e super colorate: ecco le sedute ultra moderne, per gli anziani, che accoglieranno i momenti di relax e serenità degli ospiti per i quali il Comune non ha voluto rinunciare. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, si potrebbe proprio interpretare come la sorpresa, il dono a nome di tutta la comunità ai pilastri portanti del territorio, coloro che, una vita trascorsa tra mille difficoltà, impregni lavorativi e familiari, è giusto si godano tutta la tranquillità, conquistata e più che meritata. Ed è così che il sindaco Zucca ha voluto omaggiare gli over: un piccolo gesto che ha scaldato il cuore dei beneficiari, dei loro familiari e di tutta la comunità che ha ben accolto il semplice ma significativo gesto.