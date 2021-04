Sardara, al banchetto con politici e dirigenti regionali anche i vertici dell’Aou

Anche i vertici dell’Aou di Cagliari al pranzo di Sardara. La bufera sul banchetto proibito non risparmia nemmeno mondo della sanità isolana. Giorgio Sorrentino, direttore generale, Roberta Manutza direttrice amministrativa e Paola Racugno direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero universitaria di Monserrato sono nell’elenco delle persone multate dalla Guardia di Finanza per il banchetto nel ristorante delle Terme in zona arancione, secondo l’inchiesta pubblicata dall’Unione Sarda.

Dal Policlinico di Monserrato ancora silenzio e nessuna comunicazione ufficiale.