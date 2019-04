Sara Roggio e Alessandra Ruiu campionesse regionali di kick boxing

L’Asd kickboxing Sennori riscuote vittorie alle qualificazioni del Trofeo Coni e Games kick-boxing 5-15 anni svoltisi a Cagliari nei giorni scorsi. L’associazione sennorese ha conquistato tre medaglie d’oro e una d’argento: due ori sono stati vinti da Sara Roggio, atleta di 10 anni che ha trionfato sia nel Kick-boxing games, sia nel Trofeo Coni nella categoria – 42 kg. Un’altra medaglia d’oro è stata conquistata da Alessandra Ruiu, 6 anni, che ha vinto nel kick-boxing games. È salita sul podio anche la terza atleta sennorese presente ai giochi, Elisa Camboni di 10 anni, che ha vinto l’argento al kick-boxing games, mentre al Trofeo Coni si è dovuta accontentare del quarto posto.

Il Trofeo Coni Kinder+Sport è uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti under 14 tesserati presso Asd iscritte al registro nazionale Coni. È un progetto ispirato ai valori del Fair play e del rispetto delle regole che nasce con l’obbiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva tra Coni e organismi sportivi. Sara Roggio rappresenterà la Sardegna alla finale nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport che si svolgerà in Calabria dal 26 al 29 settembre.