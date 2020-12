Sara Lenzi, tragedia al moto rally in Sardegna: muore una giovanissima pilota. Il dramma si è consumato al Rally Sandalion: Sara Lenzi, appena 18 anni, una passione grande per i motori, ha perso la vita per pura sfortuna. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la giovane” Sara Lenzi stava percorrendo una strada stretta ed asfaltata in discesa, a bassa velocità. Ad un certo punto si è trovata di fronte una Jeep, proveniente in senso contrario. Nel tentativo di evitarlo, la pilota ha frenato, ma la ruota anteriore della sua Beta ha perso aderenza. Cadendo, ha battuto violentemente la testa contro la parte anteriore della macchina”. Inutili sono stati i tempestivi soccorsi, la corsa disperata con l’elisoccorso. La giovane è praticamente morta subito dopo l’incidente. Grande sgomento tra i partecipanti alla gara, che è stata subito sospesa.