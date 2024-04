Sapori in Tavola all’Osteria del Forte: un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici della mozzarella

Dopo il grande successo del primo appuntamento, l’Osteria del Forte di Palazzo Doglio è lieta di annunciare il secondo evento del nuovo format di cene tematiche, ognuna dedicata a un “ingrediente speciale”.

Il prossimo giovedì 18 Aprile sarà la volta della mozzarella, celebrata in tutto il mondo per il suo sapore inconfondibile e la sua incredibile versatilità culinaria.

L’evento sarà un’opportunità imperdibile per immergersi in un mondo di sapori, profumi e tradizioni legate a uno degli ingredienti più distintivi del Made in Italy sotto la guida di un esperto che condurrà una dimostrazione live di creazione di mozzarella fresca e treccia, permettendo agli ospiti di apprezzare l’abilità e la maestria necessarie per produrre questo formaggio così amato.

L’esperienza culinaria inizierà con un antipasto che si prospetta come un trionfo di gusto con la proposta di con una varietà di prelibatezze tra cui crema di formaggio, bocconcini, ricotta, burrata con prosciutto e bruschette serviti al centro tavola. Il viaggio gastronomico proseguirà con un primo piatto, “Tagliatelle con carciofi, gambero rosso e la cremosa stracciatella” che promette di conquistare anche i palati più esigenti.

Ma il momento clou della serata sarà rappresentato dal secondo piatto: coda di rospo avvolta in sfoglie di mozzarella, un innovativo connubio pensato per sorprendere e appagare ogni ospite. Infine, per concludere in dolcezza, un tripudio di sapori con il dessert “formaggio caldo con julienne di arancia, miele di corbezzolo e crema di ricotta”.

La cena avrà un costo di 65 euro a persona, acqua e caffè inclusi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 070 6464154 o inviare una mail a

[email protected]