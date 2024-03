Sapete perché i fiori d’arancio sono il simbolo del matrimonio?

La Storia Affascinante dei Fiori d’Arancio

Secondo la mitologia greca, la storia dei fiori d’arancio ha le sue radici nel Giardino delle Esperidi, un luogo leggendario custodito dalle ninfe che contiene alberi carichi di arance d’oro. La regina degli dei, Era, chiese alle Esperidi di raccogliere i frutti per creare un magnifico manto e Zeus, colpito dalla bellezza dei fiori d’arancio, se ne innamorò.

La leggenda narra che Zeus, per dimostrare il suo amore per Era, ordinò alle Esperidi di piantare un albero d’arancio nel loro giardino e da allora i fiori d’arancio sono diventati simbolo di amore eterno e fertilità.

Proprio come nella mitologia, i fiori d’arancio sono diventati un simbolo significativo nel contesto dei matrimoni. La loro bellezza e fragranza delicata rappresentano la purezza, l’innocenza e la promessa di una vita coniugale felice e fruttuosa.

