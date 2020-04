Santex garantisce la continuità della fornitura di ausili assorbenti anche durante l’emergenza da Coronavirus

Santex, azienda specializzata nella fornitura di dispositivi assorbenti per incontinenza, rimane a fianco dei pazienti anche in questo momento di particolare emergenza da coronavirus.Fondata nel 1961 l’azienda si è evoluta negli anni, facendo della produzione 100% italiana uno dei suoi capi saldi.

Qualificata nella produzione di dispositivi di medicazione ed ortopedia, quali ad esempio garze ed ovatta ortopedica, è nell’area dell’incontinenza che ha sviluppato la sua più profonda specializzazione, realizzando ausili assorbenti per tutti i livelli di incontinenza.

Da diversi mesi Santex si occupa della fornitura di ausili assorbenti per gli aventi diritto e le aziende ospedaliere della Regione Sardegna. Nonostante la situazione di emergenza, l’azienda rimane vicina ai pazienti attraverso l’implementazione di azioni che garantiscono la continuità della fornitura, la sicurezza e la protezione di chi lavora e di chi riceve i dispositivi assorbenti.

Il servizio viene garantito secondo quanto previsto, già in precedenza, dall’accordo con l’Azienda per la Tutela della Salute Ats Sardegna, ma con l’attivazione di ulteriori azioni di rinforzo.Dai tre magazzini dislocati su territorio regionale partono quotidianamente le consegne che coprono l’intera regione. La consegna a domicilio, totalmente gratuita, resta di competenza di personale autorizzato e le modalità rimangono invariate: il paziente riceve la prescrizione di ausili assorbenti da parte del proprio medico di medicina generale, dello specialista che lo ha in carico o del distretto sanitario di competenza, e fa richiesta di attivazione della fornitura.

Ne abbiamo parlato con Giuseppina Passarella, Marketing Manager di Santex

Santex è un’azienda italiana specializzata in prodotti e servizi dedicati all’incontinenza. Dal 1961, anno della fondazione, ad oggi, cosa è cambiato?

Tante sono le cose cambiate nel corso del tempo: lo stile di vita e i bisogni delle persone con incontinenza o l’organizzazione delle famiglie che devono occuparsi di un paziente. Nel contempo grosse evoluzioni si sono avute anche dal punto di vista tecnologico e produttivo che hanno aperto opportunità prima impensabili sulla realizzazione di soluzioni assorbenti che rispondano alle mutate esigenze delle persone. Santex ha seguito l’evolversi dei tempi: l’azienda è cresciuta, abbiamo potenziato ed innovato la nostra capacità produttiva e oggi siamo in grado di proporre una vasta gamma di soluzioni coprendo tutte le categorie di dispositivi, di taglie e di livelli di assorbenza. Abbiamo lavorato molto sul servizio, sulla competenza clinica che orienta i pazienti e sulla logistica per la copertura del territorio. Ci siamo aperti ai mercati internazionali, portando nel mondo la qualità dei dispositivi assorbenti made in Italy.

La popolazione italiana è tra le più anziane al mondo. Ragionando in quest’ottica, ma non solo, qual è la mission di Santex?

È risaputo che la popolazione sta invecchiando: l’incontinenza rappresenta, pertanto, un disturbo che incide su una percentuale sempre più elevata di individui. Gli anziani oggi sono persone attive e attente alla qualità di quello che comprano. Santex si tiene al passo con l’evoluzione delle necessità dei suoi consumatori per garantire risposte innovative ed adeguate. Forte di una profonda competenza e specializzazione maturata in ambito salute, la nostra azienda è in grado di offrire una gamma di soluzioni mirate alla gestione dell’incontinenza e alla cura della persona.

Difronte ad emergenze sanitarie come quella che stiamo attualmente vivendo, come si può porre l’azienda, ed in generale il settore, per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari?

Il difficile momento che stiamo attraversando, impegna ognuno di noi a dare il massimo affinché si possano ridurre al minimo i disagi ed i rischi di contagio di ciascuno. Come noto, Santex è titolare di diverse forniture che comportano – tra gli altri servizi previsti – l’invio al domicilio degli aventi diritto dei dispositivi medici per incontinenza. Raggiungiamo periodicamente migliaia di cittadini, molti dei quali si trovano ad affrontare difficoltà enormi, costretti, come tutti i cittadini italiani, al distanziamento sociale a causa dell’emergenza venutasi a creare. Il primo importante contributo che possiamo dare in questo momento è garantire la continuità del servizio nel rispetto della sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori. In accordo con le Regioni e le ASL dei territori in cui operiamo, abbiamo inoltre potenziato l’attività del nostro call center e attivato un supporto infermieristico da remoto, in modo da proseguire anche nell’attività di assistenza normalmente offerta presso i distretti sanitari.