“Sant’Efisio senza tribune, impossibile vederlo seduti: un grave danno per la promozione turistica di Cagliari”

Tribune? Non pervenute. Eventi musicali e folkloristici? Idem. Sant’Efisio, il prossimo primo maggio, sarà più che azzoppato a Cagliari. Processione-sfilata da mezzogiorno alle 13:30, orario attorno al quale passerà sotto il Comune, poi nient’altro sino a sabato 4 notte, quando è previsto il rientro nella chiesetta di Stampace: “Truzzu ha accusato gli uffici per non aver fatto la gara, ma è lui che non ha portato il bilancio in Giunta per farlo approvare prima lì e poi in Consiglio. Non c’è nessun dirigente che, senza fondi, possa far funzionare la macchina amministrativa. Ci ha dimostrato ulteriormente l’incapacità di governare del centrodestra”. Così Massimo Zedda, candidato a sindaco del centrosinistra, sul mezzo flop che si prevede ci sarà per la nuova edizione della sagra dedicata al martire guerriero amato da tutta la Sardegna: “Si celebra da centinaia di anni. Con Pasqua e il primo maggio da noi si avvia la stagione estiva con un’attività di promozione turistica, così si crea un danno d’immagine alla città e alle celebrazioni religiose. C’è”, ammonisce Zedda, “un problema serissimo di promozione turistica che, purtroppo, non ci sarà”. I vacanzieri scatteranno foto al santo e alla processione, poi nient’altro, a differenza delle edizioni passate. “Noi abbiamo sempre organizzato tutta la cerimonia e gli eventi. Le tribune venivano prenotate dalle agenzie di viaggio a beneficio dei turisti che volevano vedere i colori dei costumi e assistere ai riti. Ora, anche per loro, restare in piedi ore sarà un disagio”.

Portarsi la sedia da casa? “Impossibile, non si vedrebbe nulla con la quasi totalità delle persone in piedi. Per l’ennesima volta Truzzu ha utilizzato dirigenti e dipendenti comunali come scaricabarile. Sono gli stessi che, da tantissimi anni, hanno organizzato sempre un Sant’Efisio impeccabile. Il centrodestra ha perso tutti i grandi eventi, oltre ai 7 milioni per Sant’Elia, i fondi per Sant’Avendrace, e mandato a gara opere senza copertura economica, mandando in crisi aziende e imprese. Io rimetterò, da sindaco, Cagliari sui giusti binari”.