Sant’Efisio risplende anche di notte, a Cagliari migliaia di fedeli nel giro delle sette chiese

A poco più di due settimane dal primo maggio Sant’Efisio fa capolino fuori dalla sua chiesetta di Stampace a Cagliari per il giro delle sette chiese, appuntamento religioso fisso in ogni Giovedì Santo. E, dopo due anni di pandemia, tra restrizioni e lockdown, migliaia di cagliaritani hanno voluto dargli il primo di una lunga serie di “bentornato, Efisio”. Listato a lutto, il martire guerriero viene portato dall’arciconfraternita del Gonfalone nelle chiese di Sant’Antonio, delle Monache cappuccine, di San Giovanni, dell’oratorio dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, di Santa Rosalia e di Sant’Anna, prima di tornare nel suo “fortino” stampacino. Un corteo molto intenso, davanti ad ogni chiesa c’è una sosta per una preghiera che coinvolge, immancabilmente, tutti i presenti. Efisio, poi, tornerà ad essere il protagonista principale per i tantissimi fedeli cagliaritani e sardi nei giorni che precedono il primo maggio.

E, ovviamente, anche dall’uno al quattro maggio 2022, con l’edizione numero 366 della sagra che ritorna alla normalità, senza più limitazioni per colpa del Covid, con la processione sino a Nora e il ritorno, la sera del 4, a Cagliari.