È tutto pronto a Cagliari per una Festa di Sant’Efisio destinata a restare nella storia. Il martire guerriero viaggia sopra un pick-up della Croce Rossa da Cagliari e a Nora per l’emergenza Coronavirus. È vestito a lutto, Efisio, in questa 364esima edizione. Un viaggio rapido e un ritorno altrettanto veloce, nella chiesetta di Stampace, per lo scioglimento del voto. Seguite la diretta video sulla pagina Facebook di Casteddu Online.