Sant’Efisio, il trionfale ingresso a Pula davanti a migliaia di fedeli: il grande abbraccio verso Nora. Alle 15, come vedete nella bella foto del nostro Davide Loi, Sant’Efisio è stato accolto da una folla festante nel centro di Pula, in una giornata bellissima e dopo due anni in cui aveva viaggiato solitario. Nel pomeriggio il trasferimento a Nora, il 4 maggio il rientro notturno a Cagliari che è diventato un appuntamento molto sentito dai cagliaritani. Finalmente il Santo è potuto tornare alla normalità, come tutti noi, dopo due anni profondamente segnati dalla pandemia.