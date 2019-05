Sant’Efisio fa boom, in migliaia a Cagliari per il ritorno: “Attrus annus cun saludi”

Di



apertura

Record per la 363esima edizione della festa del martire guerriero, città in tilt da via Roma a Stampace. Efisio conquista tutti quanti: “Proteggici, ci affidiamo a te”. Alla fine, dopo giorni di polemiche a distanza da parte degli animalisti, trionfano fede e tradizione. GUARDATE il VIDEO