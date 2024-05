Sant’Efisio, è qui la festa di fede e folklore: a Cagliari fedeli e turisti tra launeddas e traccas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sant’Efisio edizione 368, a Cagliari inizia la festa dedicata al martire guerriero. Sotto la pioggia, almeno nella prima parte della mattinata, poi traccas e devoti sfileranno tra nuvole e sole. E Efisio potrebbe uscire dalla chiesetta di Stampace, dopo la messa di mezzogiorno, baciato dal sole. I turisti non mancano, bastano gli ombrelli per superare l’unico inconveniente, quello del meteo. Sono 2500 i fedeli a piedi che animeranno la mattinata, più i carri con i buoi arrivati da quasi ogni Comune sardo e 270 cavalli che porteranno cavalieri e amazzoni campidanesi, plotoni di miliziani e rappresentanti dell’Esercito.

Dentro il palazzo comunale previsto un rinfresco per le autorità, ma il Comune sarà aperto a tutta la cittadinanza, come da tradizione. Quando il cocchio passerà in via Roma sarà accolto, tra gli altri, anche dalla commissaria straordinaria Luisanna Marras.