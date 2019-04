Sant’Efisio col fresco e col sole, non ci saranno piogge: le previsioni meteo per il primo maggio in Sardegna.

Gli esperti di Meteo Sardegna prevedono: “Sul fronte precipitazioni non c’è nulla da segnalare e non ci sarà nulla neppure nei prossimi giorni, difatti possiamo già dirvi che anche nel giorno del 1° maggio – festa del lavoro – avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Peraltro proprio a metà settimana avremo un generale lieve rialzo delle temperature, soprattutto sui settori orientali e meridionali della nostra regione.

Il clima sarà gradevole, con punte di temperatura massima attorno ai 20-22°C. Localmente si potrà andare anche oltre, ma stiamo parlando di temperature consone al periodo. Per un cambiamento occorrerà attendere il primo weekend di maggio e potrebbe essere un cambiamento eclatante in quanto i modelli matematici di previsione indicano la possibilità di un’irruzione d’aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.