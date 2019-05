Sant’Efisio a Cagliari, la fede senza confini: quando uno sguardo e un gesto commuovono davvero. Lo scatto più bello di questa festa del 2019 è di Davide Loi: ritrae un uomo, in sedia a rotelle, che con grandissimo orgoglio porta il vestito della tradizione sarda per il Santo più amato. Un sardo che come tanti ha voluto esserci a tutti i costi, come tutti gli altri, accompagnato con amore e passione. Proprio lì, nel cuore di via Roma, dove la ramatura rende ancora più speciale il passaggio del Santo il primo maggio. Proprio lì, dove tutto sembra da fermarsi da decenni, da secoli, per un voto che ha resistito persino sotto le bombe della guerra. Quanta bellezza e dolcezza in quegli occhi, quelli dei sardi che non si arrendono.