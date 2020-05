Sant’Efisio 2020 a lutto, il sindaco Truzzu: “Avrei voluto dirti solo ciao, torneremo presto a vivere e sorridere insieme”

Le parole commosse del sindaco di Cagliari nell’unico primo maggio della storia in cui è stato impossibile toccare il Santo: “Affidarti le mie preghiere, i miei pensieri e le mie speranze, sotto Palazzo Bacaredda. E simbolicamente quelle di tutti i cagliaritani. Non è stato fisicamente possibile, ma so bene che tu ci ascolti sempre e comunque”