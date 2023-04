Sant’Antioco sale sul podio: è il secondo borgo più bello d’Italia

“Siamo arrivati secondi e per Sant’Antioco è una grande vittoria” comunica il sindaco Ignazio Locci dopo aver ricevuto la notizia che, la località del Sulcis Iglesiente, ha raggiunto quasi il massimo delle preferenze nell’atteso confronto che ogni anno mette in gara le meraviglie nazionali.

“Abbiamo incassato il sostegno di tanti, tantissimi estimatori della nostra Sant’Antioco. È stata un’esperienza fantastica e portiamo a casa, con orgoglio, questo straordinario risultato”.

Una prestigiosa partecipazione a livello nazionale quella del comune del Sud Sardegna che, con le sue uniche bellezze, è stato scelto tra tante località rinomate. Per la cronaca, il primo posto lo conquista Ronciglione in Lazio e il terzo Salemi in Sicilia.