Sant’Antioco, ritrovati in mare due cadaveri: tristezza per la sorte di Gianmarco e Valentina Murgia

La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei soccorritori: è stato ritrovato il corpo di Valentina Murgia, la donna di Giba di 34 anni scomparsa insieme al padre ormai da 48 ore. Il ritrovamento è avvenuto nelle acque di Sant’Antioco, nei pressi della spiaggia di Is Pruinis, dove le ricerche della Guardia Costiera andavano avanti da diverse ore. Non c’è ancora nessuna traccia però della barca e , quindi si si continua a scandagliare la zona. La notizia è confermata dall’Ansa e trapela anche quella del ritrovamento di un altro cadavere, avvistato dall’elicottero della Guardia Costiera. : potrebbe essere quello di Gianmarco Murgia, 64 anni, titolare di una pizzeria a Masainas. La figlia Valentina invece viveva in Germania e si trovava in Sardegna per qualche giorno di vacanza.