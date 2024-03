Sant’Antioco, la droga non sfugge al fiuto dei cani: 59enne in arresto

Unità cinofile impiegate per un servizio antidroga a Sant’Antioco, un arresto.

E’ appena stato convalidato l’arresto di un operatore edile (classe ’65) originario di Sant’Antioco trovato in possesso dai carabinieri di diverse dosi, già divise in singole confezioni, di un nutrito campionario di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e alcuni grammi di quelle che i test confermeranno essere cocaina ed eroina. L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri quando i carabinieri alle dipendenze della Compagnia di Carbonia hanno messo in campo un servizio volto a sfruttare il fiuto delle unità cinofile antidroga, che, come sempre, si sono rivelate determinanti durante la perquisizione domiciliare a carico del 59enne. Tra il materiale sequestrato, oltre allo stupefacente, anche un bilancino utile per la pesatura e il successivo confezionamento delle dosi, nonché la somma di oltre 600 euro che l’ipotesi investigativa ritiene provento dello spaccio.