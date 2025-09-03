Una storia di dolore, solitudine e denunce che solleva più di un interrogativo. Un giovane di 23 anni di Sant’Antioco si trova attualmente ricoverato in un reparto psichiatrico contro la sua volontà, dopo anni segnati – a suo dire – da violenze e false accuse che ne avrebbero distrutto la salute e la reputazione. La vicenda, raccontata anche da chi lo conosce e lo assiste, appare complessa e tormentata. Il ragazzo, denuncia di essere stato pedinato per le strade del paese, insultato in luoghi pubblici e di essere stato vittima di aggressioni e voci infamanti che lo hanno isolato socialmente. “Non voglio vendetta, ma protezione. Vivo ogni giorno con la paura che possa accadere qualcosa di irreparabile”, afferma. Il suo passato è segnato da traumi familiari e violenze subite in comunità fin da bambino, episodi che – sostiene – gli hanno fatto rischiare la vita. Crescendo, invece di ricevere sostegno, sarebbe diventato bersaglio di diffamazioni e denunce infondate. A complicare il quadro, le sue condizioni di salute: il diabete e le gravi crisi di ansia, spesso affrontati con trattamenti psichiatrici pesanti. “Non ho mai avuto deliri né allucinazioni – avrebbe ripetuto più volte – non sono malato di psicosi, sono solo stato vittima di violenze e ingiustizie”. Eppure, nonostante i precedenti effetti collaterali gravi subiti da iniezioni di antipsicotici, il giovane si trova oggi nuovamente sotto cure forzate. I suoi tutori, che hanno formalizzato una denuncia presso le autorità competenti, confermano la gravità della situazione e chiedono che venga valutata con maggiore attenzione. “Ha bisogno di ascolto e protezione, non di isolamento e cure coercitive”. Il caso riaccende un dibattito mai chiuso, quello sul delicato equilibrio tra trattamenti sanitari obbligatori, tutela della salute mentale e rispetto dei diritti individuali.