Sant’Antioco, ennesimo arrivo di migranti: 15 intercettati su un barchino

Sono stati avvistati da un’imbarcazione mentre si trovavano vicino all’Isola del Toro, al largo di Sant’Antioco, a bordo di un barchino in avaria. Altri quindici migranti sono riusciti a raggiungere, anche grazie al mare calmo, le coste sulcitane: tutti uomini, sono stati rintracciati dalla capitaneria di Sant’Antioco e portati sino al porticciolo. Al termine delle formalità di rito saranno accompagnati al centro d’accoglienza di Monastir. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Carbonia, agli ordini del capitano Lucia Dilio. Si tratta del secondo sbarco certificato, in quell’area, in meno di ventiquattro ore: altri otto migranti, infatti, erano riusciti a raggiungere le coste sulcitane verso le tre del mattino.

FOTO: Archivio Castedduonline.it