Una vicenda complessa che, a suo dire e al dire di tante persone che lo conoscono, persino dei suoi tutori, lo ha isolato socialmente, ne ha distrutto la reputazione e compromesso gravemente la salute. Il ragazzo, del quale per motivi di sicurezza viene omesso il nome, spiega di essere stato più volte accerchiato e insultato in luoghi pubblici, pedinato per le strade del paese e preso di mira da chi, secondo lui e i suoi tutori, ha diffuso voci false sul suo conto. Tra queste accuse infondate, la più grave sarebbe una “diceria” partita dalla sua ex compagna, “che ha spinto molte persone ad allontanarsi da lui, alimentando il suo isolamento”.

“Tra gli episodi più pericolosi, il giovane cita quello di un potente petardo acceso contro di lui”. Racconta che un membro del gruppo avrebbe ammesso di aver consegnato l’ordigno a un conoscente, il quale lo avrebbe fatto esplodere due volte: la prima all’interno del portapacchi della sua bicicletta, mentre lui era ancora sopra, e la seconda davanti alla ruota. Quando chiese spiegazioni, si sentì rispondere che “poteva anche saltare in aria davanti a loro”. Il ragazzo sostiene di avere un file audio che conferma questa versione.

Non mancano altri episodi di violenza: durante la notte di Capodanno sarebbe stato aggredito da un giovane in evidente effetto di stupefacenti, che lo avrebbe anche minacciato di morte, tentando persino di colpirlo con un palo di ferro. In altre circostanze, racconta di essere stato seguito più volte mentre si allenava al parco pubblico, insultato con urla e fischi, accerchiato da più persone contemporaneamente e costretto ad allontanarsi.

I suoi tutori hanno formalizzato una denuncia presso le autorità competenti, confermando la gravità degli episodi. Nonostante ciò, dichiara di sentirsi spesso ignorato dalle istituzioni e di temere per la sua vita: “Non voglio vendetta, ma protezione. Vivo ogni giorno con la paura che possa accadere qualcosa di irreparabile”.