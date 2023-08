Sant’Antioco avvolta nel dolore per la morte di Giovanni Luigi Sciascia: “Tragedia che toglie il fiato”

Sant’Antioco è una comunità avvolta dal dolore per la morte di Giovanni Luigi Sciascia. Il dodicenne, a detta dei parenti, stava bene e non aveva patologie. Un arresto cardiocircolatorio se l’è portato via ieri, al Cto di Iglesias. Era arrivato con la madre, Giuseppina Pes, perché non stava bene. Poi, improvvisamente, la tragedia. E in paese, oggi, sono tutti sconvolti. C’è chi piange la giovane vita spezzata sui social e nei gruppi Fb di Sant’Antioco. Pieno cordoglio arriva dal sindaco Ignazio Locci e da tutta l’amministrazione comunale.

“Abbiamo appreso con immenso dolore della tragedia immane che ha colpito una famiglia di Sant’Antioco, dell’incommensurabile lutto per la perdita improvvisa del figlio di soli 12 anni.