Sant’Antioco, 3 giovani positivi al Covid: hanno partecipato alla serata in discoteca a Carloforte

Ci sono tre giovani positivi al Coronavirus a Sant’Antioco. I ragazzi avevano partecipato alla serata in discoteca a Carloforte dello scorso trentuno luglio. A spiegarlo, ricostruendo tutta la vicenda, è il sindaco Ignazio Locci: “Tamponi eseguiti su quindici nostri cittadini giovanissimi, tre sono risultati positivi e sono in isolamento domiciliare già da due giorni a casa. La situazione è sotto controllo”, afferma Locci, “domani verranno eseguiti altri tamponi su persone entrate in contatto con i tre giovani. Ringrazio il nostro sistema sanitario per il lavoro che ha svolto, è riuscito ad arginare il fenomeno avvenuto il trentuno luglio a Carloforte che ha avuto ripercussioni” anche a Sant’Antioco.

“Vi invito a utilizzare ancora il buon senso: distanziamento di un metro, mascherine e lavaggio delle mani”.