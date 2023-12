Sant’Anna Arresi, scempio accanto alle dune di Porto Pino: “Motocross di gruppo sulla spiaggia”

Hanno organizzato una gita fuori porta ma, probabilmente, dimenticando il buon senso a casa. Un gruppo di bikers, in sella a delle moto tipiche dell’enduro, si è presentato accanto alle dune di Porto Pino, nella spiaggia bianchissima e preziosissima di Sant’Anna Arresi. Pensando forse di non essere visti hanno iniziato a sfrecciare sino a quando si sono accorti che c’era qualcuno che li stava fotografando. Risultato? “Marcia indietro e fuga. Si sono accorti che li avevo notati e che avevo in mano lo smartphone”, spiega a Casteddu Online Roberto Cherchi. Le foto risalgono al pomeriggio odierno, pochi minuti dopo le 14:30 un’azione sicuramente riprovevole, per non dire scellerata, quella di arrivare con delle moto sulla spiaggia di Porto Pino. E il passaggio dei motociclisti sembra proprio non essere stato l’unico, purtroppo.

“Ci sono anche degli evidenti segni di ruote sulla sabbia”, fa notare ancora il nostro lettore, che si è prodigato nel realizzare numerosi scatti. E i controlli in una perla marina del sud Sardegna? Non pervenuti.