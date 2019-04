Santa Maria Chiara, Pirri in festa a Pasquetta: fuochi e petardi, domani la processione. Grande festa questa sera a Pirri per Santa Maria Chiara, il rumore dei festeggiamenti e dei botti si è sentito in tanti quartieri della città per quello che è diventato un appuntamento tradizionale della Pasquetta cagliaritana. Appuntamento ora a domani per la messa 8:30 e la processione alle 10 da Piazza Chiesa