Santa Margherita di Pula, sversamento di liquami di fronte alla spiaggia di Calaverde

Impossibile non notare la schiuma e l’odore anomalo, oltre al colore torbido che ha caratterizzato l’acqua che, per natura, è trasparente, limpida e riassume i tratti caratteristici che identificano il luogo a tal punto da richiamare, ogni anno, migliaia di turisti provenienti da tutti i continenti. Questo è quanto è avvenuto ieri e a segnalare pubblicamente l’accaduto è Gianluca Mandas, consigliere regionale di maggioranza: “Non ho potuto che segnalare alla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto un evidente sversamento di liquami difronte alla spiaggia di Santa Margherita di Pula a Calaverde”. Mare pulito, educazione ambientale, senso civico insomma per un turismo sostenibile: purtroppo, a volte, capita che non si abbia proprio rispetto del luogo che si visita e, incidenti come questo, richiamano l’attenzione e l’indignazione di tutti.