Sanremo, vince Diodato con “Fai Rumore”: Gabbani secondo, terzi i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco il podio del festival di Sanremo, Diodato si porta a casa anche il premio della critica. In un festival che sarà ricordato per le maxi puntate e per il litigio tra Bugo e Morgan, un vincitore quasi a sorpresa che ha èerò stregato sia il pubblico che la sala stampa. Decisivo il televoto per superare Francesco Gabbani, che si piazza al secondo posto con “Viceversa”.