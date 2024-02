Sanremo alla volata finale, ultima serata e tutti in attesa di scoprire chi sarà il vincitore

Mai come quest’anno non solo il podio è incerto ma non c’è neanche un vincitore annunciato, come invece succede sempre. I potenziali favoriti sono tanti, i gusti delle giurie tecniche sono decisamente diversi da quelli del pubblico a casa, e il televoto ha già dimostrato di poter sparigliare le carte con la sorpresa Gioelier. Massacrato indegnamente per aver vinto la serata dedicata alle cover e difeso da Amadeus che ha definito il comportamento del pubblico dell’Ariston “irrispettoso e ingiusto”. Proprio lui è uno dei candidati alla vittoria così come Annalisa, Angelina Mango, Diodato, Berté. Anche Mahmood guadagna consensi, grazie anche all’esibizione di ieri con i Tenores di Bitti sulle note di “Com’è profondo il mare”, che ha tenuto incollata tutta la Sardegna alla tv. Che, naturalmente. fa il tifo per lui.

Ecco l’ordine di esibizione degli artisti di quella che si annuncia una serata lunghissima.

Renga e Nek- Pazzo di te Bigmama- La rabbia non ti basta Gazzelle- Tutto qui Dargen D’Amico- Onda alta Il Volo- Capolavoro Loredana Bertè- Pazza Negramaro- Ricominciamo tutto Mahmood- Tuta gold Santi Francesi- L’amore in bocca Diodato- Ti muovi Fiorella Mannoia- Mariposa Alessandra Amoroso- Fino a qui Alfa- Vai! Irama- Tu no Ghali- Casa mia Annalisa- Sinceramente Angelina Mango- La noia Geolier- I p’ me, tu p’ te Emma- Apnea Il Tre- Fragili Ricchi e poveri- Ma non tutta la vita The Kolors- Un ragazzo una ragazza Maninni- Spettacolare La Sad- Autodistruttivo Mr. Rain- Due altalene Fred De Palma- Il cielo non ci vuole Sangiovanni- Finiscimi Clara- Diamanti grezzi Bnkr44- Governo punk Rose Villain

Il vincitore sarà scelto da televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e radio (33%).