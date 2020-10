Sanluri, ubriaco alla guida di un monopattino elettrico: nei guai 54enne

Erano circa le 21 di ieri quando al Centro Operativo Compartimentale della Polizia Stradale per la “Sardegna” un cittadino ha segnalato un incidente stradale con un ferito, avvenuto nel centro abitato di Sanluri, in via Carlo Felice.

Intervenuti immediatamente, gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Cagliari hanno accertato che il conducente di un monopattino elettrico, un 54enne di Sanluri, mentre percorreva la via aveva perso il controllo del veicolo, andando ad urtare contro il cordolo del marciapiede. A seguito dell’impatto, l’uomo è caduto rovinosamente per terra, procurandosi delle lesioni che hanno reso necessario il suo accompagnamento al pronto soccorso.

I poliziotti si sono accorti subito che il conducente era in evidente stato di alterazione da uso di sostanza alcoolica e per questo è stato sottoposto ad accertamenti, mediante prelievo di liquido biologico.

L’esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari ha certificato la presenza nell’organismo del soggetto di un tasso alcoolemico pari a 2.04 g/l.

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e il monopattino sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

Per il Codice della Strada, infatti, il monopattino elettrico è veicolo equiparato alla bicicletta e pur non essendo richiesto il conseguimento della patente per guidarlo, al conducente viene comunque imposto il rispetto di tutte le norme di comportamento durante la circolazione su strada, quindi anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche.

L’accertamento compiuto dagli specialisti della Polizia Stradale di Cagliari rappresenta il primo caso in Sardegna di guida in stato di ebrezza su monopattino