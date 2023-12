Sanluri, tuffi e relax in piscina assicurati per la prossima estate

Una notizia tanto attesa per i residenti e non solo, ossia quella della vasca semi olimpionica che offrirà sollievo dalle alte temperature estive e momenti di svago : un prato verde, tante sedute, un punto di ristoro e la possibilità di nuotare anche se non si va al mare. Ecco la piscina comunale, in fase di ultimazione, che verrà inaugurata la prossima stagione. Non solo: anche il palazzetto dello sport da 700 posti prende vita. “Sarà una attrattiva di notevole rilevanza, una novità non presente nei territori limitrofi”: infatti sono presenti in altri centri le piscine al coperto ma ciò che manca è quella all’aperto che permetterà di nuotare in relax anche a chi non può raggiungere il mare. “Rientra nei parametri tra la semi olimpionica e l’olimpionica, con spogliatoi, bar, zona ludica, prato verde, sdrai. Sarà all’aperto perché abbiamo dato uno sguardo al territorio e manca un servizio così, senza contare il fatto che, chi frequenta una piscina al chiuso, sono soprattutto i praticanti del nuoto per sport”.

Il Comune ha investito circa un milione e seicentomila euro, in confronto a circa 4 milioni di euro “che avremmo dovuto spendere se l’avessimo realizzata al chiuso. Il nostro obiettivo è stato quello di dare la possibilità sia a chi pratica lo sport del nuoto che a scopo ludico di utilizzarla.

Noi siamo un comune che dista circa 50 chilometri dal mare e questa sarà una piscina bellissima: ci saranno anche delle gradinate e le pergole in legno”. Nuove attrattive, quindi, per la città del Medio Campidano: “Un investimento mirato anche per i commercianti poiché Sanluri è un centro che offre numerosi servizi tra i quali banche, enti sanitari e di pubblica utilità. Abbiamo 9 mila abitanti ma ogni giorno vi è un flusso di circa 20 mila persone che, alla fine, creano un indotto per la città”.