Sanluri, smascherato furbetto della ristorazione: 117mila euro nascosti al Fisco

Scoperta dalla Guardia di Finanza nel Medio Campidano un’evasione fiscale per oltre 117mila euro. Nel mirino delle fiamme gialle è finito un esercizio del settore ristorazione con sede a Sanluri. Dagli accertamenti è scaturito che il titolare del locale in questione non aveva presentato la documentazione fiscale annuale, dal 2014 al 2016, e di aver così occultato al fisco circa 117mila euro più un’iva pari a 11mila euro.

Dall’inizio dell’anno sono stati oltre sessanta gli evasori scoperti dai Baschi Verdi, che in totale hanno occultato al Fisco ricavi per oltre 13 milioni di euro.