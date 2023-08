Sanluri si fa bella: pavimentazione di pregio in basalto e biancone in via Sassari

Al via i lavori in città per il rifacimento di via Sassari che rientra nel più ampio progetto del processo di abbellimento del centro cittadino. Questi sono affiancati dal posizionamento di proiettori a led che illumineranno, durante le ore notturne, le facciate della casa dei cittadini, alberi, aiuole, marciapiedi e gradinata dell’ingresso principale di via Carlo Felice. Una città funzionale, produttiva, attrattiva e bella da guardare: anche l’occhio vuole la sua parte, insomma, e con quest’ottica Urpi ha promosso già da tempo una serie di interventi al fine di migliorare l’estetica del centro più importante del Medio Campidano. Dal castello di Eleonora d’Arborea alle fontane che creano un gioco di colori con lo scopo di valorizzare i luoghi di storia e cultura e di interagire con la sfera emotiva di chi li guarda. Luci semplici che modellano l’architettura con il cambio dei colori, texture e volumi. Ed ecosostenibili: il led, infatti, garantisce risparmio energetico ma anche una maggiore durata dei corpi illuminanti che necessitano di molta meno manutenzione.