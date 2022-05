Sanluri, morto a 6 anni sotto gli occhi della madre: lacrime in paese per Samuele Ciccu

Un dramma, un bambino di appena sei anni morto in casa sotto gli occhi della madre. Samuele Ciccu, quando sono arrivati i soccorritori del 118, aveva già smesso di respirare. La tragedia si è consumata nella casa della madre in via Manno, pieno centro di Sanluri, verso l’una di notte. La donna ha chiamato il 118 e i medici, al loro arrivo, hanno trovato il piccolo, di sei anni, già morto. Un malore “in corso di accertamento”, si apprende da fonti ufficiali. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile e della stazione cittadina. I soccorritori hanno refertato la morte per “arresto cardiocircolatorio”. Bisognerà capire comunque le esatte cause del del decesso, ciò che si sa è che il bambino soffriva di varie patologie. Samuele Ciccu era nato a Lugano, in Svizzera: i genitori, Samanta Nirmali Bianchi, 36 anni, e Maurizio, sono chiusi nel dolore, così come tutti i loro parenti. Sono comunque previsti degli accertamenti sul corpo del piccolo: il bambino, comunque, non aveva nessun segno di violenza sul corpicino.

A Sanluri nessuno ha voglia di parlare. Samuele e la sua famiglia sono conosciuti dal servizio delle Politiche sociali cittadine. Solo il sindaco, Alberto Urpi, ha sinora esternato pubblicamente il suo cordoglio. E, stando a quanto si apprende da fonti interne alla sua giunta, in contatto con la famiglia, il dramma sarebbe avvenuto nel bagno dell’abitazione di via Manno. Un particolare che, anche se confermato, non sembra cambiare la causa del decesso, una crisi respiratoria.