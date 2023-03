Sanluri, mesi di lavoro per bonificare 17 discariche abusive in periferia

Mesi di lavoro per bonificare 17 discariche abusive nella periferia della città e un solo giorno per vanificare il lavoro effettuato dall’amministrazione comunale: incivili nuovamente in azione ma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Urpi, non ci sta e studia un nuovo piano per bloccare il fenomeno. Foto trappole e un’ulteriore campagna di sensibilizzazione per evitare che i rifiuti vengano abbandonati in giro: oltre al degrado ambientale è una grossa spesa economica, risorse che potrebbero essere utilizzate per ben altri scopi anziché quello di provvedere a metter mano ai cumuli di immondizia non differenziati. “Da parte nostra c’è sempre il massimo impegno per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme in materia” aveva spiegato Alberto Urpi.

Basterebbe, comunque, un po’ più di civiltà e conferire nel modo corretto i rifiuti da smaltire per risparmiare denari pubblici, tempo e fatica e, soprattutto, per evitare di danneggiare ulteriormente l’ambiente che ci circonda, messo già a dura prova, anziché costringere gli amministratori ad adottare misure più severe per contrastare il triste fenomeno.