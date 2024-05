Sanluri, le mura della fortezza medievale in restauro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha quasi mille anni ma non dimostra l’età che ha: al suo interno si sono susseguite vicende e battaglie che hanno segnato la storia del territorio e di quella dell’Isola intera, un patrimonio di inestimabile valore e che, ancora oggi, nel silenzio dei suoi spazi, riesce a raccontare la vita di un tempo. Location prediletta da parte del Comune che propone serate di cultura ed eventi in tema, la corte, grazie alla sinergia tra privati e pubblici, ha ottenuto un finanziamento di 230 mila euro con il bando del Pnrr: grazie ai fondi, le mura che proteggono la fortezza sono in fase di restauro. Non solo: “Una quota – spiega il sindaco Alberto Urpi – è destinata anche al giardino che verrà curato da architetti e professionisti medievali. Per noi è una collaborazione ottimale quella che ci lega alla famiglia Villasanta. Il bando era aperto anche ai privati ed è così che hanno ottenuto il finanziamento”. I lavori procedono spediti per salvaguardare l’immortale castello che è giunto sino a noi in tutto il suo antico splendore.